Fabrika yangını (2) - MERSİN

- Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler - Firma yetkililerinin görüntüleri Mersin 'de fabrika yangını - Tarsus ilçesinde bir bisiklet fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyorMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Yenice Mahallesi D - 400 kara yolundaki bir bisiklet fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangına, Mersin ve Adana'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Yangını haber alarak fabrikaya gelen firma yetkilileri de söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.
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