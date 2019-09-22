Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Fabrika yangını (2) - KIRIKKALE

Fabrika yangını (2) - KIRIKKALE

- Yangından görüntü - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları - Ambulans ve jandarma araçları - Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın konuşması Kırıkkale 'de fabrika yangını - OSB'de bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasının açık alandaki deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangında, açık alandaki depoda bulunan geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi.Olay yerinde incelemelerde bulunan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önemli ve sevindirici olan can kaybı ve yaralının olmaması. Arkadaşlarımız yangını kontrol altına aldı." diye konuştu.

Fabrika Yangını Fabrika Jandarma Geri Dönüşüm Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı