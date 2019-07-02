Fabrika yangını (2) - GAZİANTEP

- Gaziantep 'te fabrika yangını - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Ambulans ve itfaiye araçlarından görüntüler Gaziantep 'te fabrika yangını - 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pet, plastik ve ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Dumandan etkilenen 20 işçiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pet, plastik ve ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.4. Organize Sanayi Bölgesi'nde pet, plastik ve ambalaj üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.Yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait sulama araçları ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de müdahale ediyor.Öte yandan yangında dumandan etkilenen 16 işçi ayakta tedavi edilirken, durumu ağır olan 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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