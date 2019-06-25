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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Fabrika yangını (1) - GAZİANTEP

Fabrika yangını (1) - GAZİANTEP

- Yangın çıkan fabrikadan görüntü - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları Gaziantep 'te fabrika yangını - Masa sandalye üretimi yapılan bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Tekstilkent Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi'nde masa ve sandalye üretimi yapılan bir fabrikanın elyaf deposundan duman çıktığını gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Fabrika Yangını Fabrika Bild Trol 

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