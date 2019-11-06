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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fabrika servis minibüsünün direğe çarpması sonucu 10 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ Video

Fabrika servis minibüsünün direğe çarpması sonucu 10 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ Video

- Kaza yapan servis minibüsü - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi - Yaralıları hastaneye sevk edilmesiFabrika servis minibüsünün direğe çarpması sonucu 10 kişi yaralandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta, fabrika servis minibüsünün yönlendirme levhasının direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.Ahmet Kar idaresindeki 46 S 0771 plakalı fabrika servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı alt geçit girişindeki yönlendirme levhasının direğine çarptı.Kazada, sürücü ile minibüsteki 9 işçi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fabrika Hastane Direksiyon 

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