Fabrika servis minibüsünün direğe çarpması sonucu 10 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ Video
- Kaza yapan servis minibüsü - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi - Yaralıları hastaneye sevk edilmesiFabrika servis minibüsünün direğe çarpması sonucu 10 kişi yaralandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta, fabrika servis minibüsünün yönlendirme levhasının direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.Ahmet Kar idaresindeki 46 S 0771 plakalı fabrika servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı alt geçit girişindeki yönlendirme levhasının direğine çarptı.Kazada, sürücü ile minibüsteki 9 işçi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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