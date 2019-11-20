Fabrika işçilerini taşıyan servis aracı alevlere teslim oldu İzle



- Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir fabrikaya işçi tayan servis midibüsü alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, olay sabahın erken saatlerde İskenderun Adana yolu yeni PTT kavşağı civarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta durduğu sırada sürücüsünün kimliği açıklanmayan midibüste henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede aracın her yanını sardı. İşçiler araçtan inerek olası bir faciadan kurtuldu. Alevlere teslim olan midibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Servis aracı kullanılamaz hale geldi.



loading...