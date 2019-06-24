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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fabrika gibi kaz üretimi yapıyorlar

Fabrika gibi kaz üretimi yapıyorlar

- Kazlardan detay

Argo Yumurta Kuluçka Makinesi Irak 

- - Kaz yavrularından detay
- - Kazların suda serinlemesinden detay,
- - yumurtalardan detay
- - Genel detaylar
- - Kaz üreticisi Fırat Çelik Röp.

( MUŞ - ÖZEL)- 200 kaz ile başladı, 2 bin kaza ulaştı MUŞ

- Muş’ta 2017 yılında fırında çalışan ve işten ayrılarak evini satan usta, 200 kaz ile başladığı işte kapasiteyi arttırarak 2 bin kaza ulaştı. Muş’un Karasu Nehri kenarında kaz üretim çiftliği kuran kaz üreticisi Fırat Çelik, 2 sene önce 200 kaz ile başladığı işte sayısı 2 bine yükseltti. Sezonda kazlardan yumurta alarak kuluçkaya bırakan üretici Çelik, hedefinin sayıyı 4 bine çıkarmak olduğunu belirtti.
Fırat Çelik, “Bu sene kapasiteyi 2 bine çıkardım. Bunları 11. ayda kar yağdığı zaman kesip satıyoruz. Hayvanları sabah erken saatte bırakıyoruz, akşam saatlerine kadar merada otluyor. Kazları Karasu Nehri kenarında besliyorum. En büyük avantajımız, buranın mera olması. Şu anda kaz sayım 2 bin adet. Ama seneye daha iyi olması için 4 ile 5 bine kadar sayısı çıkarmayı hedefliyorum. Devletten herhangi bir destek almadım bu işi kendi imkanlarımla yaptım. Kendi civcivlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Kuluçka makinesine atıyoruz. Bir ay kuluçka makinesinde kaldıktan sonra bakıma alıyoruz. Burada 3 aylık, 1 aylık, 15 günlük, 10 günlük civcivler var. Bunları büyüttükten sonra İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Türkiye’nin 4 bir tarafına kargoyla gönderiyoruz. Muş’ta şu anda kaz varlığı sayısı 100 binin üzerinde. Şu anda Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) bir çalışması var, o çalışma gerçekleşirse hedefimiz daha yüksek olacaktır” dedi.

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