Fabrika basıp terör estiren zanlı tutuklandı



- Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eşinin kardeşine ait şirketi basan ve sağa sola ateş açarak terör estiren şüpheli Muammer S. Tutuklandı. Muammer S. Adliyeye götürülürken bozkurt işareti yapıp ‘Allah Türk’ü korusun’ dedi.

Çerkezköy’de boşanmak üzere olduğu eşinin kardeşine ait şirketi basan ve etrafa ateş açarak terör estiren Muammer S. Dün İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Muammer S. Bugün Çerkezköy Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Muammer S. Cezaevine götürülürken bozkurt işareti yaparak ‘Allah Türk’ü korusun’ dedi.

Olay nasıl gelişti? Çerkezköy’deki fabrikayı basarak silahla rastgele sağa sola ateş edip terör estiren Muammer S., boşandığı eşinin abisi fabrika sahibi Ömer Ö’yü aradı. Güvenlik tarafından engellenen Muammer S. Sağa sola ateş ederek ortalıktan kaçtı. Saldırı sonrası kayıplara karışan Muammer S. 29 gün sonra İstanbul’da yakalandı. Burada işlemleri tamamlanan Muammer S. Bugün Çerkezköy Adliyesi’ne getirildi.

Muammer S. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.



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