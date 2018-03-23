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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
F-16 savaş uçağında şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un naaşı memleketi Samsun'da törenle karşılandı

F-16 savaş uçağında şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un naaşı memleketi Samsun'da törenle karşılandı

Törenden detay görüntüler

Şehit Askeri Tören Savaş Uçağı 

-Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un naaşının uçaktan indirilişi
-Şehidin fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağında şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un naaşı memleketi Samsun'da havaalanında düzenlenen askeri törenle karşılandı.
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