Ezo gelin çorbasına patent başvurusu Haberi

-başkanla röportaj

-genel detaylar



( GAZİANTEP )- Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç 28-29 Eylül'de yapılacak Nar ve Kurutmalık festivali için çağrıda bulundu- Oğuzeli kurutmalığı, nar ekşisi ve ezo gelin çorbası Oğuzeli'ne tescilleniyor GAZİANTEP



- Yaşam öyküsü, güzelliği, aşkı ve memleket özlemiyle filmlere ve türkülere konu olan Ezo Gelin'in yokluk ve kıtlık zamanında yaptığı çorba, tescilleniyor. Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, ezo gelin çorbası ile birlikte nar ekşisi ve kurutmalığın tescili için başvuru yaptıklarını açıkladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, mezarı Oğuzeli ilçesinde bulunan, hikayesi ile ise filmlere ve türkülere konu olan Ezo Gelin'in, yokluk zamanında yaptığı çorbanın ilçeye tescili için başvuruda bulunduklarını kaydetti.

İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ı ziyaretinde konuşan Belediye Başkanı Kılıç, kışın sevilen ve vazgeçilmez çorbaları arasında olan Ezo Gelin çorbasının yanı sıra nar ekşisi ve kurutmalıklar için de türk Patent ve Markta Estitüsü'ne coğrafı işaret için başvuru yaptıklarını söyledi.



Kılıç, "Daha önce Oğuzeli narı tescillenmişti. Oğuzeli kurutmalığı, nar ekşisi ve ezo gelin çorbasının Oğuzeli’nin olduğunun tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Enstitüsüne coğrafi işaret için başvurduk. İnşallah bunlar Oğuzeli’ye ait olarak tescillenecek. Buda bu ürünlere olan katkıyı daha çok arttıracak. Bunlarla beraber patent sayımız dörde yükselecek” diye konuştu.

Burada açıklamalarda bulanan Kılıç, 28-29 Eylül tarihinde yapılacak Nar ve kurutmalık festivali için tüm Gaziantep halkına çağrıda bulunarak herkesi festivale davet etti. Kılıç ayrıca, Oğuzeli kurutmalığı, nar ekşisi ve ezo gelinin tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Enstitüsüne coğrafi işaret için başvurulduğunun müjdesini verdi. “Tüm halkımızı festivalimize bekliyoruz” Tüm halkı festivale davet eden Belediye Başkanı Kılıç, “Bu sene 28-29 Eylül tarihlerinde yapacağımız olan Nar ve Kurutmalık festivalimiz 11’cisi olacak. Biz Oğuzeli’nin geçim kaynağı olan Oğuzelili çiftçilerimizin ürettiği Nar ve kurutmalığın festivalini yapıyoruz. Bunun toplumda daha çok farkına varılması daha çok tanınması daha çok talep edilmesi amacıyla bu kültür-sanat festivali içinde kurutmalık ve nar festivali yapıyoruz. Burada en iyi nar ve kurutmalık yetiştiricilerimiz seçilecek 1-2 ve 3. olarak ödüllendirilecek. Bizde buradaki üreticilerimize hem katkı hem de teşvik amacıyla bu yarışmaları düzenliyoruz. Şarkıcılarımız türkücülerimiz bir festival havasında çiftçilerimize ödüllerini vereceğiz. Buradaki amacımız Oğuzeli’nin tanıtımına katkı sunmak ve ürünlerin katma değerini arttırmaktır. Bütün hemşehrilerimizi bu festivalimize davet ediyoruz hem eylenmek, hem de oradaki ürünleri görmek ve tatmaya bekliyoruz” dedi.

“Nar atölyesi kuruldu” Oğuzeli’nde nar atölyesi kurduklarının altını çizen Kılıç, “Bir nar atölyesi kurduk bu atölyede el değmeden nar meyve suyu ve nar ekşisi üreteceğiz. Nar kabuğundan kimyasal boyalar çıkarılacak. Narın çekirdeğinden tıp sanayisinde kullanılmak üzere ayrı yapılacak. Narın türevleri ile ilgili birçok çalışmamız olacak” ifadelerini kullandı. Aba güreşleri olacak Festivalin ikinci gününde aba güreşleri olacağının altını çizen Kılıç, “festivalin 2. Gününde aba güreşlerimiz var. Türkiye’nin her tarafından güreşçilerimiz gelecek, burada er meydanında güreşecekler” diye konuştu.



