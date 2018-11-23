Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ezineli öğretmenlerden Öğretmenler Günü klibi - ÇANAKKALE

Ezineli öğretmenlerden Öğretmenler Günü klibi - ÇANAKKALE

- Klip görüntüleriEzineli öğretmenlerden Öğretmenler Günü klibiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde Yahya Çavuş ilk ve ortaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk ve şehit öğretmenler anısına klip çekti.Ezine Yahya Çavuş İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencileriyle kamera karşısına geçti.Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerin anısına çeken öğretmenler, klipte, öğretmenlerin çocukların hayatlarına nasıl etkide bulundukları ve geleceğin inşasındaki önemine işaret edildi.Yahya Çavuş Ortaokulu Müdürü Raşit Taylan Demir, yaptığı açıklamada, okul öğretmenlerinin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel klip çektiklerini söyledi.

Klibin çekimleri sırasında duygusal ve eğlenceli anların yaşandığını belirten Demir, şunları kaydetti:"Bizler bu klipte öğretmenlerimizin çok yönlülüğünü, fedakarca çabalarını ortaya koymaya çalıştık. Katılımlarından dolayı tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Bu klip vasıtasıyla da tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başarılar dolu uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. İyi ki varlar."

Öğretmenler Öğretmen Akarca Akkale Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı