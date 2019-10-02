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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ezine'de trafik kazası: 1 yaralı - ÇANAKKALE

Ezine'de trafik kazası: 1 yaralı - ÇANAKKALE

- Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan araçtan detaylarEzine'de trafik kazası: 1 yaralıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde balık yüklü minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Levent Boz yönetimindeki 34 LV 8892 plakalı minibüs, Körüktaşı köyü girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada yaralanarak sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Boz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Akkale Sağlık Ekipleri Trol 

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