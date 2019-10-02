Ezine'de trafik kazası: 1 yaralı - ÇANAKKALE

- Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan araçtan detaylarEzine'de trafik kazası: 1 yaralıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde balık yüklü minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Levent Boz yönetimindeki 34 LV 8892 plakalı minibüs, Körüktaşı köyü girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada yaralanarak sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Boz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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