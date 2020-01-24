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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Ezine'de evinde ölü bulunan yaşlı adam ile ilgili cinayet şüphesi

Ezine'de evinde ölü bulunan yaşlı adam ile ilgili cinayet şüphesi

Şüphelilerin emniyete getirilişi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Jandarma Akalan Yaşlı Adam Polis Ekipleri Cinayet 


- Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yaklaşık 7 ay önce 77 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili süren soruşturma kapsamında cinayet şüphesi ile 7 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz temmuz ayında Ezine'deki evinde ölü bulunan ve ölüm nedeni araştırılan 77 yaşındaki Mahmut Tosun ile ilgili süren soruşturma kapsamında cinayet şüphesi ortaya çıktı. Kimsesi olmadığı için öldükten sonra uzun süre evinde kalan ve çürümüş halde bulunan yaşlı adamın otopsi raporları doğrultusunda cinayet şüphesi ile Asayiş Şube ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla Ezine ve çevre ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonla cinayet şüphelisi 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması sonrası mahkemeye sevk edilecekler. (MUR-
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