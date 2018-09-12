Ezilmekten park halindeki araç sayesinde kurtuldular - ANTALYA Haberi
- Kontrolden çıkan aracın kahvehane önünde park halindeki araca çarpıp kaldırıma çıkmasıEzilmekten park halindeki araç sayesinde kurtuldular - Antalya ’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kahvehane önünde oturanlar, kontrolden çıkan araç tarafından ezilmekten park halindeki başka bir araç sayesinde kurtulduANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kahvehane önünde oturanlar, kontrolden çıkan araç tarafından ezilmekten park halindeki başka bir araç sayesinde kurtuldu.Alınan bilgiye göre, Sorgun Mahallesi'nde H.Ö, kullandığı 07 L 9030 plakalı otomobille, Sorgun Bulvarı kavşağında şehir içi taşıma yapan minibüsünü sollamak isterken refüje ve minibüsün sol çamurluğuna çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağında park halindeki otomobile çarptıktan sonra durabildi.Yol kenarındaki kahvehanenin önünde oturanlar, park halindeki otomobil sayesinde yaralanmadı.Yapılan kontrolde sürücü H.Ö'nün alkollü olduğu belirlendi. H.Ö. olay yerine çağrılan güvenlik güçlerince polis merkezine götürüldü.Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.