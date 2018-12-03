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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ezidiler ‘Şeh Şems’ bayramını kutladı

Ezidiler ‘Şeh Şems’ bayramını kutladı

Ezidi kampından detay

Sahur Bayramlaşma Hayvan 

-Ezidilerin kamp içerisindeki bayramlaşması
-Ezidi çocukların oyun oynaması
-Ezidi Yusuf Tagay röportaj
-Sivil toplum ve aktivistler Eezidilerle birlikte çay içmelerinden detay
-Genel ve detay

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Şengal’den kaçıp Batman’ın Beşiri ilçesine yerleşen Ezidiler, “Şeh Şems” bayramını kutladı. Şengal’den kaçıp Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Uğurca köyündeki kampa yerleşen Ezidiler, “Şeh Şems” bayramını gelenek ve göreneklerine göre kutladı. Ezidi Yusuf Tagay, “Biz Ezidiler olarak 9 gün oruç tutarız. 3 bayram kutluyoruz. Geçen cuma gününden beri bayramımızı kutluyoruz. 2’nci cuma bizim son ve büyük bayramızdır. Güneş için 3 gün oruç tutuyoruz. Biz Ezidi olarak Şeh Şems diyoruz. Oruç tutuktan sonra 3 gün ara veriyoruz, tekrardan oruç tutmak için sahura kalkıyoruz ve cuma günü yine bayram yapıyoruz. Bayramlarımızda şeker ve çocuklarımız ev ev dolaşıyor. Her Ezidi o gün bir hayvan kesmesi lazım. Bu şekil bayramımızı kutluyoruz” dedi.

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