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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Ezidi köyünde 2 kişi oy kullandı İzle

Ezidi köyünde 2 kişi oy kullandı İzle

Yolveren Köyü’nde kurulan 2252 nolu sandık

Vatandaşlık Köy Muhtarı 

-Seçmen listesi
-Tercih mühründen detay
-Sandık başkanı Mehmet Güneş’in röportajı
-Muhtar Mehmet Alcu’nun oyunu kullanması
-Genel ve detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da Ezidilerin yaşadığı 21 seçmenli Yolveren köyünde, seçmenlerin çoğunun yurtdışında olması nedeniyle 2 kişi oy kullandı. Batman’da Ezidilerin yaşadığı 21 seçmenli Yolveren köyünde sadece iki kişi sandık başına gitti. Seçmenlerinin çoğu yurtdışında olan köyde kurulan 2252 nolu sandıkta köy muhtarı ve bir vatandaş oy kullandı. Sandık Başkanı Mehmet Güneş, 4 görevli ile sandıklarını kurduklarını belirterek, “Bir kişi de olsa sandığımızı getirdik ve kurduk. Ücra köşede de olsa devlet sandığı götürmek zorunda. Saat 06.00’dan bu yana buradayız” dedi.
Oyunu kullanan Köy Muhtarı Mehmet Alcu (78) ise köydeki diğer seçmenlerin yurtdışında olduğunu belirterek, eşi de rahatsız olduğu için kurulan sandıkta kendisi ile bir köylünün oy kullandığını ifade etti.
Alcu, vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

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