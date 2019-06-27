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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ezhel'e uyuşturucu kullanmaktan hapis cezası - İSTANBUL İzle

Ezhel'e uyuşturucu kullanmaktan hapis cezası - İSTANBUL İzle

- Rap şarkıcısı Sercan İpekoğlu'nun açıklamalarıEzhel'e uyuşturucu kullanmaktan hapis cezası - Uyuşturucu kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ezhel'in cezası 5 yıl ertelediİSTANBUL (AA) - Rap şarkıcısı Sercan İpekoğlu'nu (Ezhel), "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezayı 5 yıl süreyle erteledi.Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Sercan İpekçioğlu, uyuşturucu kullanmadığını, ancak yurt dışında bulunduğu süre zarfında uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunduğu için uyuşturucuya maruz kalmış olabileceğini savundu.Evindeki aramalarda herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadığını ifade eden İpekçioğlu, beraatini talep etti.Avukat Fuat Ekin ise müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, sanığın Hollanda ve Amsterdam'da bulunduğu süre zarfı içerisinde dumana maruz kaldığını, bu nedenle kanında çok düşük oranda uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Mahkeme, Sercan İpekçioğlu hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasını karar verdi.İpekçioğlu hakkında verilen hapis cezasını hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasını karar veren mahkeme, cezayı 5 yıl süreyle erteledi.Mahkeme salonun önünde gazetecilere açıklama yapan Sercan İpekçioğlu adalete güvendiği söyleyerek "Umarım bir an önce biter. Ben sadece müziğimi yapmak istiyorum." dedi.
Bir başka soruşturma kapsamında vücudundan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenen Ezhel, daha önce "uyuşturucuyu özendirme" suçundan iki kez hakim karşına çıkmış ve iki davadan da beraat etmişti.

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