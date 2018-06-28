Ezanı işaret diliyle okudular - KIRKLARELİ Haberi

- Programdan genel ve detay görüntüler - Öğrencilerden görüntüler, - Vali Osman Bilgin'in konuşması - İşaret dili ile ezan okunması - Kırklareli Müftülüğü'nce yaz Kur'an kurslarının açılış töreninde, imamlar tarafından işaret diliyle ezan okunduKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Müftülüğü'nce yaz Kur'an kurslarının açılış töreninde, imamlar tarafından işaret diliyle ezan okundu.Yayla Meydanı'nda düzenlenen program, İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık'ın ilahi okuması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan tören, Sungurbey Cami İmam Hatibi Ali Akgün tarafından Kur'an - ı Kerim tilavetiyle devam etti.Etkinlikte iki imam da işaret diliyle ezan okudu, vatandaşlar ise imamları dikkatlice izledi.Ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in kızı Nehir Bilgin'in de aralarında bulunduğu öğrencilerden oluşan grup ilahiler okudu.Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, din eğitiminin ayrı bir önem arz ettiğini söyledi.
Ahlak ve dinin olmadığı yerlerde toplumların toplum olma şansı ve birlikte yaşama şanslarının ortadan kalktığına dikkati çeken Bilgin, bu nedenle din ve ahlak bilgisinin çocuklara en iyi şekilde verilmesi gerektiğini vurguladı.Ahlakın önemine işaret eden Bilgin, "Bugün ülkemizde çok şükür ki tüm il ve ilçelerimizde çok yönlü olarak, dini, kültürel ve ahlaki manada çok ciddi bir çalışmayla Diyanet İşleri Başkanlığımız ile okullarımız bu çalışmaları yaparak insanımızın şekillenmesine olanak sağlıyor. Anne, baba, büyüklerin kıymetini anlama, onlarla beraber var olma, toplum olma ve birlikte yaşama kültürünü, saygıyı, sevgiyi bu şekilde öğrenmiş oluyor. Batılı toplumlarda görüyoruz, annesini, babasını huzurevlerinde bırakan, onlarla ilgilenmeyen ve toplumun kaynaşma duygularının olmadığı, insanların psikolojik sorunlar yaşadığı bir toplum oluşuyor. Bu nedenle dini eğitim çok önemli." diye konuştu. İl Müfüsü Hüseyin Demirtaş ise il genelinde açılan kurslara yaklaşık 8 bin öğrencinin katıldığını dile getirdi.Konuşmaların ardından, kursların toplu açılışı gerçekleştirildi.