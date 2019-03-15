"Ezana saygısızlığa" tepkiler - TEKİRDAĞ - Basın açıklamasının okunmasıTEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tekirdağ Şubesi tarafından cuma namazı sonrası Kudüs, Ezan ve bu sabah saatlerinde Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla Namık Kemal Üniversitesi Camisi önünde kınandı.Günay, ezanın, Mekke'nin, Horasa'nın, Semerkand'ın ve İstanbul'un fethinin müjdecisi olduğunu ifade ederek, "ezan dünyanın her yerinde mazlumların tek silahı, dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. 8 Mart Dünya Kadınlar gününde feminist gece yürüyüşünde yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere asla kabul edilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur." dedi. Mescid - i Aksa'nın durumunu yakından takip ettiklerini belirten Günay, "Bebek katili Netenyahu'nun Cumhurbaşkanımıza diktatör ifadesiyle aşağılık bir şekilde yüklenmesi öfkemizi körükledi. Eli kanlı İsrail devletinin bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açıdan elbet karşılığı olacaktır. Bu adımların kararlılıkla atılması husunda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz." diye konuştu. Günay, Yeni Zelanda'da Al Noor ve Linwood camilerine yapılan saldırıları haberleriyle sarsıldıklarını aktararak şunları kaydetti:"104 yıl önce yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugünde kültür emperyalizmi islamofobi virüsüyle bütün dünyaya yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Bizde hain saldırıyı lanetliyor, İslamafobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."
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