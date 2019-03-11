"Ezana saygısızlığa" tepkiler - ELAZIĞ - Basın toplantısına katılanlardan görüntüler - Diyanet - Sen Şube Başkanı Murat Ergen'in konuşması"Ezana saygısızlığa" tepkiler - Elazığ 'da Diyanet - Sen temsilcileri ve üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da yaşananları protesto ettiELAZIĞ - Elazığ 'da Diyanet - Sen üyeleri, İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşananlara tepki gösterdi. Elazığ 'da Memur Sen İl Başkanlığında bir araya gelen Diyanet - Sen üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri adına açıklama yapan Diyanet - Sen Şube Başkanı Murat Ergen, ezan sesi üzerinden yapılan tahammülsüzlükle ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatılması gerektiğini belirtti. Ergen, "Diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi ve tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilmesi tahammül sınırımızı zorladı. Ne yazık ki birtakım insanlar din düşmanlığı üzerinden prim yapmaya, kin ve nefret kusmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.
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