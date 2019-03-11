Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Ezana saygısızlığa' tepkiler - ADIYAMAN

'Ezana saygısızlığa' tepkiler - ADIYAMAN

"Ezana saygısızlığa" tepkiler - ADIYAMAN Demokrasi Parkı önünde düzenlenen etkinliğe katılanlardan görüntüler - Ezan okunması - Diyanet - Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil'in konuşması"Ezana saygısızlığa" tepkiler - Adıyaman 'da Diyanet - Sen üyeleri, İstanbul Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşananları protesto ettiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da Diyanet - Sen üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olayları protesto etti.Demokrasi Parkı önünde düzenlenen etkinlikte, Kur'an kursu öğreticisi Hüseyin Kandemir ezan okudu.Diyanet - Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, burada yaptığı basın açıklamasında, İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermenin ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapılan bir saygısızlık olduğunu belirtti.
Ezana yapılan saygısızlığı seyirci kalmayacaklarını ifade eden Çil, "İslami değerlerimize saldırı olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Aziz milletimiz bu oyunlara prim vermemeli, sağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir." dedi.
Etkinliğe, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Protesto Ermeni Basın Açıklaması Sivil Toplum Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı