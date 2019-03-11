'Ezana saygısızlığa' tepki - ŞANLIURFA Haberi

"Ezana saygısızlığa" tepki - ŞANLIURFA - Diyanet - Sen üyelerinden detaylar - Şube Başkanı Mehmet Hadi Gündüz'ün konuşmasıŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da Diyanet - Sen Şubesi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadınların yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto etmesini kınadı.Şube Başkanı Mehmet Hadi Gündüz, üyelerle birlikte yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her dinden, inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaik olduğunu söyledi.
Herkesin saygı ve kardeşlik düsturu ile hareket etmesi gerektiğini belirten Gündüz, şöyle konuştu:"Toplumu kutuplaştırmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerinde oynanan oyunları da göz önünde bulundurduğumuzda maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum oluğunu müşahede ediyor ve kesinlikle olayın sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Kimi zaman tahrik, kimi zaman siyası dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provakatif girişimler karşısında Müslümanları sağ duyulu davranmaya hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye gayret gösteriyorum."
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