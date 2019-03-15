"Ezan'a saygısızlığa" tepkiler - ÇORUM - "Ezan'a saygısızlığa" tepkiler - Vatandaşlardan görüntü - Kerep Ölçer'in açıklaması"Ezan'a saygısızlığa" tepkiler - TÜGVA üyeleri, Kastamonu, Samsun, Çankırı, Çorum ve Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylar ve Mescid - i Aksa'da ezanın okunmasının engellenmesini protesto ettiÇORUM - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylar ve Mescid - i Aksa'da ezanın okunmasının engellenmesine tepki gösterdi.TÜGVA üyeleri tarafından 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'nda cuma namazının ardından basın açıklaması yapıldı.TÜGVA Çorum Temsilcisi Kerep Ölçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ezanın, Allah'ın hükümranlığının yeryüzünde ve gökyüzünde günde beş kez ilan edilmesinin adı olduğunu söyledi.
İstanbul'da düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nde ezana yapılan saygısızlığın kabul edilemeyeceğinin altını çizen Ölçer, Mescid - i Aksa'da İsrail'in ezanın okutulmamasını da protesto ettiklerini vurguladı.Grup, açıklamanın ardından tekbir getirerek dağıldı.
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