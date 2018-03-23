Eyüpsultanlı vatandaşların tapu sevinci Haberi

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( İSTANBUL )- Eyüpsultanlı vatandaşlar, tapularına kavuştu İSTANBUL



- Eyüpsultan’da 2B alanlarındaki hak sahipleri tapularına kavuşturuldu. Yaklaşık 800 kişinin tapuları hazırlanırken, gerçekleştirilen törende vatandaşlara tapularını Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın takdim etti. Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’nde yaşanan 2B alanlarındaki hak sahipleri tapularına kavuşturuldu. Çalışmalar sonrası orman vasfını yitiren 2B olarak tabir edilen arazilerin imar planları ve uygulamaları biterken, tapu tescilleri de yapıldı. Tapular ise Göktürk Merkez Mahallesi Meydanı’nda Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın katıldığı törenle sahiplerine dağıtıldı. Tören mehter takımının gösterisiyle başladı.

Ardından hak sahiplerine tapuların dağıtılmasıyla devam etti. Yaklaşık 800 kişinin tapularının hazırlandığını belirten Başkan Aydın, etkinlikte 10 vatandaşa tapularını takdim etti. Vatandaşlar ise tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. “Hepimizin uzun zamandır beklediği önemli gün geldi” Vatandaşları tapularına kavuşturdukları için mutlu olduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Anlamlı bir gündeyiz, hepimizin uzun zamandır beklediği önemli gün geldi. Bende aynen sizler gibi bu günü bekliyordum. Bugün yaklaşık 800 kişiyi ilgilendiren yaklaşık 900 dönümlük bir alanı ilgilendiren 2B diye adlandırdığımız alanların tapularının dağıtımını 10 arkadaşımıza vereceğiz ama bütün tapularımız hazır, dağıtmaya başlamış olacağız. Yapılması gereken her şeyi yaptık. Geç de olsa zor da olsa bitirdik” ifadelerini kullandı. “İmara kavuşması bizim için iyi oldu” Tapusuna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu herkesin en kısa sürede tapularını almasını istediğini belirten Ayşe Uysal, “Süreç çok uzun sürmedi, hızlı bir şekilde neticelendi. Çok çabuk gelmesi ve imara kavuşması bizim için iyi oldu. Tapumu, Başkan’dan almak çok hoşuma gitti” diye konuştu.



