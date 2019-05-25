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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eyüpsultanlı 990 öğrencinin eğitime destek payı dağıtıldı

Eyüpsultanlı 990 öğrencinin eğitime destek payı dağıtıldı

-Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Uysal’ın konuşmaları

Lyon Öğrenciler 

--Bir grup öğrenciye sahnede para dağıtılması
--Öğrencilerin sıraya girerek para alması
--Detaylar

( İSTANBUL ) -- Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Uysal “Size her türlü desteğe hazırız” İSTANBUL

- Eyüpsultan Belediyesi'nce ilçede oturup farklı ilçelerde eğitim gören 990 öğrenciye 250’şer liralık eğitime destek payı dağıtıldı. Programda konuşan Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Uysal öğrencilere seslenerek “Size her türlü desteğe hazırız” dedi.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçedeki tüm lise son sınıf öğrencilerine yönelik eğitime destek payının dağıtılmasına devam ediliyor. 16 Mayıs’ta başlatılan proje kapsamında Eyüpsultan’da oturup başka ilçelerde eğitim gören 990 öğrencinin 250’şer lira yardım payı bugün düzenlenen program ile verildi.
Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa öğrenciler ile velileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, seçimlerden önceki en önemli projelerden birinin gençlere yardım etmek olduğunu söyleyerek gençlere seslendi. Uysal, “Size her türlü desteğe biz hazırız ama sizden de başarı bekliyoruz. Sırf kendinizi kalkındırmayacaksınız, aynı zamanda başarıyla Türkiye’yi kaldırmış olacaksınız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Uysal temsilen bir grup öğrenciye sahnede destek payları dağıttı.
İsmail Uysal, sahneye çıkan öğrencilerle fotoğraf çektirerek sevinçlerine ortak oldu. Heyecanla bekleyen diğer öğrenciler ise isimlerinin yer aldığı listelerden kimlikleriyle destek paylarını aldı. Öte yandan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından 'Destek bizden başarı sizden' sloganıyla 16 Mayıs 2019 tarihinde başlatılan kampanya kapsamında 2019 yılında 4 bin 203 lise son sınıf öğrencisine toplam 1 milyon 75 bin lira eğitime destek payı verileceği ve projenin 27 Mayıs Pazartesi günü tamamlanacağı öğrenildi. (Mİ-HK-
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