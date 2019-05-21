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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Eyüpsultan'ta bir çocuk inşaat çukuruna düştü - İSTANBUL

Eyüpsultan'ta bir çocuk inşaat çukuruna düştü - İSTANBUL

- Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler - İnşaat çalışması sırasında açılan inşaat kazık direkleri boşluğuna düşen 9 yaşındaki çocuğu kurtarmak için olay yerine giden AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyorİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'daki 9 yaşıandaki bir çocuk inşaat çalışması sırasında açılan fora kazık boşluklarına düştü.İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta 9 yaşındaki İhsan Baran, henüz belirlenemeyen bir nedenle gittiği yakınlardaki inşaat alanında açılan fora kazık boşluklarına dütü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çocuğu kurtarmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İnşaat Alanı İslam 

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