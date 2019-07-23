Eyüpsultan Meydanı’nda ücretsiz YKS tercih çadırı kuruldu Haberi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Eyüpsultan Belediyesi tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere, ücretsiz tercih hizmeti sunuluyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Eyüpsultan Meydanı’na kurulan çadırda, Simurg Bilgi Evlerinin rehber öğretmenlerinden oluşan uzman ekip, öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için gençleri bekliyor. Sınavı başarıyla atlatıp tercih aşamasına gelen öğrencilerin en doğru kararı verebilmesi için seçtikleri mesleklerle ilgili ön bilgi veriliyor. “Uzman eğitmenler, öğrencilere yardım ediyor” Öğrencilerin tercih çadırına çok rağbet gösterdiğini söyleyen Eyüpsultan Gençlik Merkezi Eğitmeni Duygu Keleş, tercih çadırı hizmeti ile ilgili şöyle konuştu: “Hem gençlik merkezi öğrencilerimiz hem de Eyüpsultan’da yaşayan ve ilçe dışından gelen öğrencilerimiz hizmet almakta. Uzman eğitmenler eşliğinde öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Öğrenciler için önerilerini de dile getiren Keleş, “12. sınıflarımız için önerim, eğer puanları yeterli değilse ve hedeflerine ulaşamadılarsa mutlaka tekrar denemeleri. Ama mezun olan öğrencilerimiz bir üniversiteye yerleşmek istiyorlarsa gelip burada tercihleri için yardım alabilirler. Öğrencilerimize en önemli tavsiyem tüm üniversiteleri çok iyi bir şekilde araştırsınlar. Bunun dışında tercih sıralamalarında 24 tercih hakları olacak, o yüzden önceliklerini iyi belirlemelerini tavsiye ediyorum. Bunun için de çok iyi bir hedef belirlemeli ve ne istediklerinin kararını çok iyi vermeleri gerekiyor. Üniversite tercihi yapacak herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

“Güler yüzle karşıladılar” Tercih çadırına gelerek yardım alan öğrencilerden Batuhan Yazıcı, düşüncelerini şöyle dile getirdi, “Buradaki hocamı daha önceden Simurg Bilgi Evlerinden tanıyordum. Aklımda zaten daha önceden bir liste vardı, oluşturduğum bu listeyle beraber buraya geldim. Burada beni güler yüzle karşıladılar. Zaten daha önce Simurg’dan da faydalandım. Arkadaşlarıma da buraya gelmelerini mutlaka tavsiye ediyorum, akıllarında bir şey oluşturması için çok faydalı” diye konuştu.

“Kafası karışık öğrenciler buraya gelmeli” Zeynep Özbek isimli öğrenci ise “Okul boyunca Yeşilpınar Gençlik Merkezine gitmiştim zaten. Burada da kafamda oluşan soru işaretlerini kesinleştirdiler. Alan karışıklığı yaşıyordum onu kesinleştirdim, çok faydalı oldu. Kafası karışık öğrencilere de buraya gelmelerini tavsiye ederim. Hocalarımız çok iyi ilgileniyor, çok yardımcı oluyor. Gelsinler tercihlerini burada kesinleştirsinler” şeklinde konuştu.

Hafta sonu da hizmet verecek olan tercih çadırı 22-29 Temmuz tarihlerinde, her gün 10.00 ve 18.00 saatleri arasında açık olacak.

