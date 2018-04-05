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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eyüpsultan’daki izolasyon fabrikası yangını havadan görüntülendi İzle

Eyüpsultan’daki izolasyon fabrikası yangını havadan görüntülendi İzle

fabrikanın alev alev yanması

Fabrika İzolasyon Malzemesi Trol 

-fabrikadan gündüz görüntüsü
-detaylar

( İSTANBUL - HD) İSTANBUL

- Eyüpsultan ‘da 2 bin metrekare alan üzerine kurulu tek katlı izolasyon malzemesi fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Eyüpsultan Pirinççi yolu üzerinde bulunan izolasyon malzemesi fabrikasında gece saat 04:30 sıralarında çıkan yangın havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabilen yangının boyutları gözler önüne serildi. Yangının tüm fabrikayı kaplayarak alev topuna dönüştürdüğü görüldü.
Fabrikada meydana gelen hasarın büyüklüğü ise gün doğunca ortaya çıktı. Fabrikanın çatısının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.
(ÖY-
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