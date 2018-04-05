Eyüpsultan’daki izolasyon fabrikası yangını havadan görüntülendi İzle

-fabrikadan gündüz görüntüsü

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( İSTANBUL - HD) İSTANBUL



- Eyüpsultan ‘da 2 bin metrekare alan üzerine kurulu tek katlı izolasyon malzemesi fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Eyüpsultan Pirinççi yolu üzerinde bulunan izolasyon malzemesi fabrikasında gece saat 04:30 sıralarında çıkan yangın havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabilen yangının boyutları gözler önüne serildi. Yangının tüm fabrikayı kaplayarak alev topuna dönüştürdüğü görüldü.

Fabrikada meydana gelen hasarın büyüklüğü ise gün doğunca ortaya çıktı. Fabrikanın çatısının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

(ÖY-

