Eyüpsultan'da yaz okulları başladı Haberi

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( İSTANBUL - HD) İSTANBUL



- Eyüpsultanlı öğrencilerin bir yıl boyunca sabırsızlıkla beklediği yaz okulları başladı.

Yorucu ve stresli bir yıl geçiren öğrenciler, Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerle daha eğlenceli ve keyifli bir tatil geçirecek. Yaz okullarında her yıl olduğu gibi bu yıl da Eyüpsultanlı öğrenciler spora ve eğlenceye doyacaklar, çeşitli eğitimlerle kendilerini geliştirip, farklı etkinliklerle kendilerini geleceğe hazırlayacaklar. Bu yıl yaz okulları Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu, Simurg Dil Evi İngilizce Yaz Okulu ve Yaz Spor Okulları şeklinde toplam iki etaptan oluşuyor. Yaz okullarının ilk etabı 18 Haziran - 16 Ağustos tarihleri arasında ikinci etabı ise 2 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Öğrenciler, sportif değerler eğitimi, eğitsel oyunlar, bisiklet eğitimi, geziler, sanat ve beceri atölyelerinin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol, tenis, uzak doğu sporları, yüzme, satranç, mini golf, okçuluk, atletizm, güreş, oryantiring gibi 12 farklı branşta eğitim alacak. Geleceğin astronomları Eyüpsultan'da yetişiyor Ortaokul ve lise öğrencilerinin ücretsiz olarak katılacağı Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu'nda güneş sistemleri, güneş gözlemi, uzay çalışmaları ve yıldızların hayatı şeklinde uygulamalı eğitimlerin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı, İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Planetaryumuna gezi programları da düzenlenecek. Simurg Dil Evi İngilizce Yaz Okulu'nda ise ilkokul, ortaokul ve lise sınıfı öğrencilerine uygulamalı eğitimler verilerek, en kolay yoldan yabancı dil öğrenmeleri sağlanacak. Simurg Dil Evi’nde öğrenciler yarışırken öğrenme, izleyerek ve dinleyerek öğrenme, tematik eğitimle öğrenme, müzikle öğrenme teknikleri kullanılacak. Beş bölgede spor eğitimi verilecek Yaz Okulu Spor Merkezleri, Alibeyköy Spor Kompleksi, Eyüp Merkez (Eyüp Kız Anadolu İ.H.L), Yeşilpınar (Cumhuriyet Ortaokulu) ve Kemerburgaz - Göktürk (Osman Yumuk Spor Kompleksi) ve Topçular Mahallesi (Dede Korkut Ortaokulu) olmak üzere bu yıl beş bölgede kuruldu. Yeni Nesil Yaz Okulları programı kapsamında bu yıl yaklaşık 6 binden fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Tamamen ücretsiz olacak olan etkinliklerde öğrenciler, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra kendilerini hem sosyal hem de kültürel açıdan donanımlı hale getirebilecekleri faydalı eğitimleri alacaklar. Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu; 1. Kur: 18 Haziran - 20 Temmuz 2. Kur: 23 Temmuz - 17 Ağustos Ders saat aralıkları: 10:00 - 11:30 / 14:30 - 16:00 (EY

