- Eyüpsultan’da yarış arabaları ile buluşan çocuklar unutulmaz anlar yaşadı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Eyüpsultan Belediyesi'nin Teamart Motor Sporları Grubu iş birliği ile düzenlediği etkinlikte Eyüpsultan Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklar yarış arabalarıyla buluşturuldu. Yarış arabalarını keşfedip hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Teamart Motorsporları Grubu, Eyüpsultan Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukları yarış arabalarıyla buluşturup onlara trafik kurallarını öğretmek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bu sene 4’üncüsü düzenlenen sosyal sorumluluk projesi Teamart Motor Sporcuları ve yöneticilerinin Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’i başkanlık binasında ziyaretiyle başladı.

Daha sonra Başkan Köken, Ralli pilotu Burcu Çetinkaya ve Teamart Motor Sporcuları yarış arabalarına binerek Fahri Korutürk Caddesi’ndeki Eyüpsultan Çocuk Esirgeme Kurumu’na geldi. Eyüpsultan Belediyesi'nin de destek verdiği proje kapsamında çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Yarış arabalarını keşfedip hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. “Her şey çocuklar için“ Bu tarz projelere devam edeceklerini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Her şey çocuklar için diyoruz. Derneğimiz bir grup çocuk ile bir etkinlik yapıyor. Motor sporlarının özel bir bölümü. Bu çalışmalardan bende ilk defa haberdar oldum. Haberdar olduğum haftada ramazan ayında bu etkinliklerine katkıda bulunduk. Onlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonrada bunları devam ettireceğiz inşallah” diye konuştu.

“Amacımız çocuklara motivasyon sağlamak” Çocukların motivasyonu için bir araya geldiklerini vurgulayan Drift pilotu Özar Molla Mehmetoğlu, ”Bu sene dördüncü etkinliğimiz. Buradaki çocuklar bizimde çocuklarımızı buradaki amacımız onlara bu hayatta bir motivasyon sağlayabilmek. 4’üncü sene artık geleneksel hale geldi. Bu dördüncü senemiz her sene buraya geliyoruz amacımız bu çocuklar bizim evlatlarımız biz onlarla beraberiz bizden ayrı değiller. Sadece onlara bu hayatta bir motivasyon sağlamak amacıyla buradayız. Birazdan onlarla sohbet edeceğiz. Arabalar üzerine konuşacağız. Eyüpsultan Belediyesi bize her yıl destek veriyor. Başkanımızda bize bu yıl destek verdi hatta kendiside burada çocuklarla beraber vakit geçiriyor. Hiç bir zaman bizden desteklerini esirgemediler. Onlara buradan Teamart ve Türkiye Motor Sporları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) adına teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hayat paylaşınca güzel onlar hepimizin çocukları” Çocukların spora ilgilerinden bahseden Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, “Biz Teamart adına 5 pilot ile çalışan en organize takımız diyebilirim. Ben de bu sene Teamart ile yarışmaya başladım. Drift yarışlarının yanı sıra çocuklarımızın bu spora olan ilgisini biliyoruz. Biz Eyüp Çocuk Yardım Derneği’ne geldik. İftarımızı çocuklarla birlikte açacağız. Onlar hepimizin çocukları yarış otomobillerini buraya getirip başkanımızın katkılarıyla birlikte buluştuk. Çocuklar ile hem otomobiller hakkında konuştuk. Onların meraklarını giderip hep birlikte iftar açacağız. Hayat paylaşınca güzel onlar hepimizin çocukları” şeklinde konuştu.

(İEÇ- Öy-

