Eyüpsultan’da rap coşkusu Haberi

-Konser performansı

-Başkan Deniz Köken'in sahne konuşması

-Başkan Köken röportajı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Eyüpsultan'da düzenlenen rap konseriyle vatandaşlar doyasıya eğlendi. Konsere, gençlerin ve çocukların ilgisi yoğun oldu. Eyüpsultan Belediyesi, Rami Bir Nefes Parkı’nda düzenlediği konserle rap müzik severlere coşkulu anlar yaşattı. Konsere gençlerin ve çocukların ilgisi yoğun oldu. Söylenen rap müziklerle eğlenceli anların yaşandığı konsere Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.

Sahneye çıkan Deniz Köken, genç rapçilere çiçek taktim etti. Rami’de yapılacak yeni yatırımlarla bu bölgenin çehresini değiştireceklerini söyleyen Başkan Deniz Köken, “Eyüpsultanlı olarak kendi değerlerimizi öne çıkararak bundan sonra İstanbul’da marka olmaya devam. Rami de zaten bizim en güzel mahallelerimizden bir tanesi. Bu bölge taşındığında milli kütüphane buraya geldiğinde burası daha farklı olacak otoparklarıyla, oyun alanlarıyla, bilim kültür merkezleriyle. Rami Spor futbol sahasını da bu bölgeye alacağız. Daha çok gençlere hitap eden bir alan olacak” dedi.

“Vatandaş talep ediyor biz de yapıyoruz” Konserle ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Kendi aralarından çıkmış bir gruba destek vermek tabi ki daha evla. Katılımcılar yerli, sanatçılar yerli. Kendi kendilerine bir güzellik oluşturmuşlar. Biz de buna katkı koyduk. Rami’ye bunlar yakışıyor zaten. Gençler talep ettiler biz de yaptık işin özü bu. Vatandaş talep ediyor biz de yapıyoruz” dedi.

Konseri dinlemeye gelen vatandaşlar ise Rami’de rap müzik yapan gençlerin başarılarına destek vermek için geldiklerini belirttiler. Her zaman grubun arkalarında olduğunu söyleyen vatandaşlar, eğlenmek ve coşmak için düzenlenen konsere geldiklerini ifade ettiler.



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