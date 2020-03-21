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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Eyüpsultan’da plastik düğme üreten işyerinde yangın

Eyüpsultan’da plastik düğme üreten işyerinde yangın

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları

Polis Güvenlik Önlemi Nadan Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Binadan görüntü
-Yangından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan’da plastik düğme üretimi yapan bir işyerinde işçilerin çalıştığı sırada yangın çıktı. Şans eseri ölen yada yaralanan olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, işyeri kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak üzerindeki plastik düğme üretimi yapan işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın en üst katındaki plastik düğme üretimi yapan işyerinde, işçiler çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar panikle kendilerini sokağa atarak durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Fatih ve Şişli’den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti. Binanın en üst katının tamamını kaplayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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