Eyüpsultan’da, ‘Otizme Genel Bakış’ konulu panel düzenlendi

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( İSTANBUL - HD)- 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, ‘Otizme Genel Bakış’ konulu panel ile otizme dikkat çekildi İSTANBUL



- Eyüpsultan Belediyesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, ‘Otizme Genel Bakış’ konulu bir panel düzenledi.

Alanında uzaman kişilerin sunum gerçekleştirdiği panelde, otizme dikkat çekildi. Eyüpsultan Belediyesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla başta İstanbul Aydın Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi olmak üzere çok sayıda üniversitenin katkılarıyla Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde, ‘Otizme Genel Bakış’ konulu panel düzenledi.

Panelde çok sayıda öğretim görevlisi sunumlar yaparak otizme dikkat çekti. “Otizme en olumlu sonuçlar getiren uygulama özel eğitim” Panelde konuşan Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan, Türkiye’de verilere göre 68’de 1 çocuğun otizmli dünyaya geldiğini belirterek, “Otizmin tedavisi var mı? Şuanda hepimizin bildiği üzere tıbbi olarak bir tedavisi yok. Tıbbi olarak belirtilerin şiddetini azaltıcı, eğitime daha cevap verici yol ve yöntemler var. Bizim bildiğimiz otizme en umut veren, en olumlu sonuçlar getiren uygulama özel eğitim. Erken yaşlarda hastalığı tespit ettiğimiz bireylerde gerçekten, gerçekten önemli ölçüde gelişimsel düzeyde ilerlemeler, yaşam boyu sürecek değişimler, akranlarıyla bir arada olma fırsatları gibi kaynaşma eğitimleri, farklılıklarıyla beraber topluma katılım sağlanabiliyor. Dolayısıyla amacımız tamamen tanıdan kurtarmak olmayabilir, her vakada bu mümkün olmuyor çünkü. Bizim amacımız olabildiğince bu bireyleri farklılıklarıyla bir arada hem kabul etmek, hem de toplumda yer açabilmek” diye konuştu.

“Anne ve babaların eğitilmesinin davranış sorunlarının kontrolünde önemli bir basamak olduğunu düşünüyorum” Prof. Dr. Işık Karakaya ise, “Bir hekim olarak, uzun yıllar bu alanda çocuklara hizmet veren bir sağlık çalışanı olarak, kendi deneyimlerim ve okuduğum materyaller bize diyorlar ki, hiçbir tıbbi model yok ki bu çocukların tedavisini tamamlayabilin. Dolayısıyla asıl ihtiyacımız olan şeyin özel eğitim olduğu fikrinde hemfikiriz diye düşünüyorum. Bizim ülkemizde bu çocuklara sunulan hizmetler iki saatle sınırlı. Dolayısıyla büyük iş aslında anne ve babaya düşüyor gibi görünüyor. Bu noktada bizler, insanla çalışan, otizmli bireylerin aileleriyle çalışan kişilersek bazı bilgi ve deneyimlere ihtiyaç duyuyoruz diye düşünüyorum. Anne ve babaların eğitilmesinin de davranış sorunlarının kontrolünde önemli bir basamak olduğunu düşünüyorum” dedi.

(EK-EY

