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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Eyüpsultan'da orman yangını - İSTANBUL

Eyüpsultan'da orman yangını - İSTANBUL

- İtfaiye aracının gelişi - Yangını söndürme çalışmalarıEyüpsultan'da orman yangını - İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyorİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Hasdal'daki askeri kışlanın atış poligonu yanındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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