Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Eyüpsultan'da metro şantiyesinde silahlı soygun - İSTANBUL

Eyüpsultan'da metro şantiyesinde silahlı soygun - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerEyüpsultan'da metro şantiyesinde silahlı soygun - Metro şantiyesindeki güvenlik görevlisini silahla tehdit eden 5 kişi, bir makara kabloyu çaldıİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da metro şantiyesindeki güvenlik görevlisini silahla tehdit eden 5 zanlı, bir makara kabloyu çalarak uzaklaştı.Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Çırçır Metro İstasyonu'nun şantiye alanına gelen 5 kişi, güvenlik görevlisini silahla tehdit etti. Şantiyede bulunan bir makara elektrik kablosunu çalan şüpheliler, araçla olay yerinden uzaklaştı.Görevlinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Elektrik Kablosu Güvenlik Görevlisi Akalan Silahlı Soygun Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı