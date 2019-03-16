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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eyüpsultan’ da Meşhur Lezzetler Festivali’ne yoğun ilgi

Eyüpsultan’ da Meşhur Lezzetler Festivali’ne yoğun ilgi

Genel Görüntü

Sihirbazlık Festival Hayvancılık Animasyon Saldırı 

-Başkan Röp

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Pirinçci Köyü’nde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Meşhur Lezzetler Festivali” ile ilçenin meşhur ürünleri İstanbullularla buluştu. Eyüpsultan Pirinçci Köyü Miraç Parkı’nda düzenlenen “Meşhur Lezzetler Festivali” ile ilçenin meşhur lezzetleri İstanbullularla buluştu. Tarihi, kültürel mirası ve turistik değerleriyle ön plana çıkan Eyüpsultan, meşhur lezzetleriyle de gün geçtikçe ilgi odağı oluyor. Alibeyköy tulumba tatlısı ve Boşnak böreğiyle ayran ikramının yapılırken mehter konseri, sihirbazlık gösterisi, çeşitli animasyonlar ve Karagöz Hacivat gösterisi ile çocuklar için renkli etkinlikler yer aldı. Yeni Zelanda’daki vahşi saldırı nedeniyle festival kapsamında gerçekleşmesi planlanan Orhan Ölmez konseri de iptal edildi. Konser yerine hayatını kaybeden Müslümanlar için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Festivale AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“Hayvancılık bir tarafta bir tarafta fabrikalar” Ev sahipliğini yaptığı festivalde konuşan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, “Bugün Lezzet Festival’inin 3’üncüsünü yaptık. Eyüpsultan, Alibeyköy şimdi de Pirinçci. Bugün Akpınar ve Pirinçci köylerini gezdik. Hem köy hem mahalle kültürünü bir arada yaşamak için. Bir tarafta fabrikalar bir tarafta sanayi var, tarım, hayvancılık her şey var, bu çok güzel bir şey ve 3’üncü havalimanı hemen şurada yanımızda. Bu bölgeyi teşvik ederek kendi içinde yaşatarak bir köy havasında devam ettirmemiz lazım” diye konuştu.

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