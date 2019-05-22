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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan’da kuyuya düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eyüpsultan’da kuyuya düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane İnşaat Alanı 


- İstanbul Eyüpsultan’da inşaat alanındaki kazıkların çakılması için açılan kuyuya düşerek yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Eyüpsultan Bülbüldere Mahallesi Bağ sokak içerisinde kazıkların çakılması için açılan kuyuya düşen İhsan Baran Geldi (9) isimli çocuk İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrasında kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan İhsan Baran Geldi'nin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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