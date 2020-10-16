Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Eyüpsultan'da korona virüs denetimi

Eyüpsultan'da korona virüs denetimi

Genel Görüntü

Jandarma Kalaba Alabalık Zabıta 

-Detay Görüntü
-Denetim Görüntü
-Röp

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Eyüpsultan Meydanı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın da katıldığı denetimlerde esnaf, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyarıldı. Eyüpsultan Kaymakamlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un kalabalık yerlerinden biri olan Eyüpsultan denetlendi. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve beraberindeki heyet, esnafı sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket etmeleri yönünde uyarıldı. "Uymayanlar hususunda da idari yaptırımlarımız uygulanmaktadır '' Açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara '' Vatandaşımız bilinçlidir kurallara uymaktadır. Polis, jandarma, zabıta bütün devletimizle vatandaşımızı bilinçlendirme kuralları hatırlatma konusunda denetimlerimiz devam ediyor. Eyüpsultan'ın her mahallesinde devam ediyor. Kurallara büyük oranla uyan bu bilince sahip bu şuura sahip olan hemşerilerimi tebrik ediyorum onlara teşekkür ediyorum. Denetimde bulunan değerli çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri gayret için teşekkür ediyorum. Uymayanlar hususunda da idari yaptırımlarımız vardır ve uygulanmaktadır '' şeklinde konuştu.
(EB-HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı