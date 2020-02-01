Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Eyüpsultan’da kahvehanelerde kütüphaneler kurulmaya devam ediyor

Eyüpsultan’da kahvehanelerde kütüphaneler kurulmaya devam ediyor

genel görüntü

Alışkanlık Kitap Okuma Kütüphane Okuma Oranı Kahvehane 

-Detay görüntü
-Röp

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan’da bulunan kahvehanelerde hayata geçirilen “Her kahveye kitaplık” projesinin ikincisi Rami Yeni Mahallesi’nde bulunan Kardeşler Kıraathanesi’ne kuruldu. Eyüpsultan Belediyesi, okuma oranının git gide azalmasına ve okumanın kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmasına dikkat çekerek önemli bir projeye imza attı. Eyüpsultan'da bulunan yaklaşık 100 kahvehanede hayata geçirilecek olan "Her Kahvehaneye Bir Kitaplık" projesinin ikincisi Rami Yeni Mahallesi'nde kuruldu. Kardeşler Kıraathanesi’nde çayını alan vatandaşlar sevdikleri yazarları, belki de hayatlarında hiç duymadıkları romanları keyifle okudu. Mahallelinin beğenisini alan projeye kahvehane sahipleri de tam destek verdi. Projeye bir diğer destek veren isim ise 80'ler dizisinin sevilen karakteri Bekçi Bekir Hacı Ali Konuk oldu. Düdüğü ile kahvehaneye gelen Bekçi Bekir, vatandaşlarla sohbet ederek esprileri ile renkli görüntüler oluşturdu. Ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kahvehaneyi ziyaret ederek kitaplığa kitapları dizdi. “Mayıs ayına kadar 5 kitap okuyanlara ödül vereceğiz” Kitapların insanların kötü alışkanlıklarından kurtulması için önemli olduğunu vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Kitap insanların sosyalleşmesini sağlayarak kötü alışkanlıklardan kurtulmasını sağlıyor. Kitap ile kendimizle baş başa kalıp kendimizi dinleyebiliyoruz. Okudukça daha fazla şeyler konuşmaya başlayacağız. Bu bağlamda ben buna önem veriyorum. Çocuklar benden mahalleler için kütüphane açmamı istedi. 4 bölgede 1’er tane nitelikli kütüphanelerle vatandaşlarımızı, çocuklarımızı buluşturmamız lazım. Aynı zamanda kitap okuma kampanyası da başlattık. Mayıs ayına kadar 5 kitap okuyanlara ödül vereceğiz” ifadelerini kullandı. “20 senedir kütüphanem vardı, şimdi değiştirip yenisini koyduk” Daha önce de kütüphanesi olduğunu ifade eden Kardeşler Kıraathanesi sahibi İsmail Çelik, “20 senedir kütüphanem vardı. Şimdi değiştirip yenisini koyduk, daha güzel oldu. Kahveye gelenler okuyor. Gelen kitapların hepsi orada” dedi.
“Okumak gibisi yok” Projeyi çok beğendiğini söyleyen Birol Şeyhoğlu, “Çok güzel bir girişim bu projenin devamını istiyoruz. Okumak gibisi yok” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tunus'un Geleneksel KahvehaneleriTunus'un Geleneksel Kahvehaneleri
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı