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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eyüpsultan’da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran Geldi son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan’da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran Geldi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazenin gelişi

İnşaat Çukuru Hastane Cenaze İslam Cenaze Namazı 

-Ailenin gözyaşları
-Cenaze namazı
-Fenalaşan babaane
-Genel ve detaylar
-Fotoğraf

( İSTANBUL -EK)- 9 yaşındaki Baran Geldi göz yaşlarıyla uğurlandı İSTANBUL

- Eyüpsultan’da inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Eyüpsultan İslambey Mahallesi Fulya Sokak’taki inşaat direklerinin olduğu çukura düşen 9 yaşındaki Baran Geldi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin dört buçuk saatlik çalışmalarının ardından düştüğü yerden çıkarılmış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından Baran Geldi’nin cenazesi Eyüpsultan Cami’nde kaldırıldı. Cenazeye, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Baran Geldi’nin ailesi ve yakınları katıldı.
Cenaze töreni sırasında Geldi'yi büyüten babaannesi Necla Geldi fenalaştı. Necla Geldi 112 ekipleri tarafından yapılan müdahale ile sakinleştirildi. Baran Geldi’nin naaşı, Eyüpsultan Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı’na götürüldü.
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