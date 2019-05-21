Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuk kurtarıldı - İSTANBUL
- Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler - Çocuğun çıkartılarak ambulansa alınması - Kuyudan detaylar - İnşaat alanında açılan çukura düşen 9 yaşındaki çocuk, kurtarıldıÇOCUĞUN KURTARILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da inşaat alanında açılan çukura düşen çocuk AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi, henüz belirlenemeyen bir nedenle İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta inşaat alanında bulunan çukura düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İş makinesi yardımıyla genişletilen boşluğa giren AFAD ve itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar yardımıyla çocuğu bulundu yerden çıkardı.Geldi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım