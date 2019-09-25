Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonundan görüntü

İlk Müdahale Trafik Yoğunluğu Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yoldan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Göktürk Semti otoban girişinde hafriyat kamyonu virajı almayarak devrildi. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza, Eyüpsultan Göktürk Semti otoban girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Göktürk’e doğru seyir halinde olan hafriyat kamyonu, sürücünün otoban girişine hızlı girmesi sebebiyle virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otoban girişinden önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan süürcü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Göktürk semti giriş istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. (MB-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı