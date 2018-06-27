Eyüpsultan'da freni patlayan kamyonet evin çatısına uçtu: 1 ölü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Ev sahibi ile röportaj

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL )- Kamyonetin şoförü hayatını kaybetti İSTANBUL



- Eyüpsultan’da freni patlayan kamyonet gecekondunun çatısına uçması sonucu meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.Gecekonduda oturanların tatil için memleketleine gitmiş olması daha büyük bir faciayı önledi. . Kaza, saat 07:30 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Çiçekli sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halis P., yönetimindeki kamyonet yokuş aşağı giderken freni patladı. Freni patlayan kamyonet Faruk Ömer’e ait olan tek katlı gecekondunun üzerine devrildi. Kaza esnasında gecekonduda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken sesleri duyan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede kamyonet sürücüsü Halis P.,’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü Halis P.,’nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada evi hasar gören gecekondu sahibi Faruk Ömer, “ Komşumuz sabah 7:30 gibi beni aradı. İşe giden arkadaş kamyonetiyle düşmüş. Kendisi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. O esnada evde kimse yoktu. Oturanlar eniştem ve ablam şuan köydeler. Allah'a şükür kimse yoktu. Mutfak çökmüş. Kamyonet henüz çıkmadı. Daha neler var bilmiyoruz” dedi.

(SB-EY

