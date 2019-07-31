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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan'da freni patlayan kamyon park halindeki araçlara çarptı

Eyüpsultan'da freni patlayan kamyon park halindeki araçlara çarptı

Eyüpsultan'da freni patlayan bir kamyon kontrolden çıkarak, park halindeki araçlara çarptı. 10 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, Eyüpsultan Karadeniz Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, freni patlayan bir kamyon kontrolden çıkarak, park halindeki araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. 10 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Trol 

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