Eyüpsultan’da çukura düşerek ölen küçük Baran gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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( İSTANBUL )- Baran Geldi için evinin önünde helallik alındı İSTANBUL



- Eyüpsultan İslambey Mahallesi’nde inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi’nin cenaze namazı öncesinde evinin önünde helallik aldı. O anlarda Geldi’nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eyüpsultan İslambey Mahallesi Fulya Sokak’taki inşaatta meydana gelen olayda 9 yaşındaki Baran Geldi itfaiye ve AFAD ekiplerinin dört buçuk saatlik çalışmalarının ardından düştüğü çukurdan çıkarılmış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından Baran Geldi’nin cenazesi helallik alınması için Eyüpsultan’daki evinin önüne getirildi.

O anlarda Geldi’nin annesi Büşra Karaca, babası Oğuzhan Geldi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, evin önünde okunan duaların ardından cenaze namazı için Eyüpsultan Cami’ne götürüldü.

