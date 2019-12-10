Eyüpsultan'da büfedeki silahlı saldırının güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

-Olay yeri arşiv görüntüsü



( İSTANBUL - ÖZEL)- Kaskla dükkana girdi, büfe sahibini omzundan vurdu İSTANBUL



- Eyüpsultan'da büfe sahibine silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dükkana kaskla giren bir şahıs, alışveriş yaptıktan sonra büfe sahibini omzundan vuruyor. Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Avcı Sokakta dün akşam motosikletli iki kişi bir büfeye gelmiş, alışveriş yaptıktan sonra büfe sahibi Yıldırım A.'yı silahla vurmuştu. Olayda büfe sahibi yaralanırken, saldırgan ise kendisini bekleyen motosiklete binerek uzaklaşmıştı. Büfede yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki zanlı motosikletle büfe önüne geliyor. Zanlılardan biri kaskını çıkarmada büfeye girerek alışveriş yapıyor. Aldıklarının parasını ödeyen zanlı, para üstünü almayı da ihmal etmiyor. Dükkanda bir süre daha dolaşan zanlı kapıya yöneldikten sonra vazgeçerek yeniden büfeye giriyor. Zanlı ardından belinden çıkardığı silahını ateşleyerek büfe sahibi Yıldırım A.'yı omuzundan vuruyor. Olay yerinden inceleme yapan polis ekiplerinin zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.



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