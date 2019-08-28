Eyüpsultan'da araç yangını - İSTANBUL

- Yanan aracın söndürülme çalışmalarından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları - Çevreden detaylar - Aracın çekiciye alınma çalışmalarıİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Edirnekapı Mahallesi Savaklar Caddesi'nden Haliç istikametine giden hafif ticari araçta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Sürücü, otomobilden inerek olay yerinden kaçarken, alevler kısa sürede tüm araca yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Yangın nedeniyle caddedeki trafik bir süre aksadı.
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