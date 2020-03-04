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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan'da araç takla attı: 2 yaralı

Eyüpsultan'da araç takla attı: 2 yaralı

- kazadan detay

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-- aracın kaldırılması
-- yoldan detay
-- genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur K. idaresindeki 34 BEE 18 plakalı otomobil Edirnekapı istikametinde seyrettiği sırada kontrolden çıktı. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç karşı şeride geçerek takla attı. Takla atan araçta bulunan Eray K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken, sürücü yaralanmadan araçtan çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu yolda kısa süreliğine trafik oluşurken aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. (VB- ÖY-
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