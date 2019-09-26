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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eyüpsultan’da açık hava tiyatrosu vatandaşları bir araya getirdi İzle

Eyüpsultan’da açık hava tiyatrosu vatandaşları bir araya getirdi İzle

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Tron Efes Öğrenciler Tiyatro Oyunu 

-Tiyatrodan görüntü
-Katılımcılardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan’da Açık Hava Tiyatro Etkinlikleri kapsamında gösterime giren ‘Keşanlı Ali Destanı’ isimli tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Açık Hava Tiyatro Etkinlikleri, Osmanlı Parkı’nda devam etti. 4 gün boyunca farklı noktalarda sahnelenecek olan tiyatro oyunlarının ilki, Pazartesi günü Yağlıdere Parkı’nda sergilendi. Eyüpsultan Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinin sahneye taşıdığı ‘Keşanlı Ali Destanı’ isimli tiyatro oyununun gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7’den 70’e tüm vatandaşlar tiyatronun keyfini açık havada çıkardı. Açık Hava Tiyatro Etkinlikleri, 26 Eylül Perşembe 20.00’da Rami Mahallesi Bir Nefes Parkı’nda devam edecek. (İEÇ- MB-EG-
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