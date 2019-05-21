Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Eyüpsultan’da 9 yaşındaki çocuk inşaat alanındaki kuyuya düştü

Eyüpsultan’da 9 yaşındaki çocuk inşaat alanındaki kuyuya düştü

Çocuğun kuyudan çıkarılma anı

İlk Müdahale İnşaat Alanı Küçük Çocuk Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kurtarma çalışmalarından görüntü
-Kalabalıktan görüntü
-Ekiplerden detaylar
-Baran’ın kurtarılması
-röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL )- Küçük çocuk 5 saat sonra kuyudan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- İstanbul Eyüpsultan’da inşaat alanındaki kazıkların çakılması için açılan kuyuya düşen 9 yaşındaki çocuk, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Bülbüldere Mahallesi Bağ Sokak içerisinde bulunan inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bakkala gitmek için inşaat alanından geçen İhsan Baran Geldi (9) isimli çocuk kazıkların yerleştirilmesi için açılan çukurlardan bir tanesine düştü. Çocuktan haber alamayan aile, arama çalışmalarına başladığında kuyuda olduğunu görünce, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri küçük Baran’ı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde İhsan Baran Geldi, yaklaşık 5 saat sonra kuyudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında küçük Baran, sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Olayı anlatan mahalle sakini Rukiye Yener, “Benim 4 tane çocuğum var, yollarda inşaat alanlarında hiçbir koruma yok, çocuklar buradan sarkıp aşağıya bakıyorlar. Açtıkları sondajların içinde 15-20 tane hiçbir kenarında önlem alınmamış. Bu çocukların vebalini nasıl ödeyecekler. Çok küçük bir çocuk, biraz kilolu olduğu için çıkartamadılar. Babaannesi bakıyor, annesi yok yanında, maddi durumları çok iyi değil, inşallah yaşıyordur” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı